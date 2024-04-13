اليوم السابع
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السفارة الأمريكية فى لبنان تدعو مواطنيها لتوخى الحذر

السبت، 13 أبريل 2024 05:36 م
السفارة الأمريكية فى لبنان تدعو مواطنيها لتوخى الحذر لبنان
كتب محمد شرقاوى

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دعت السفارة الأمريكية في لبنان مواطنيها لتوخي الحذر وتجنب الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومنطقة الحدود اللبنانية السورية بسبب التوترات الشديدة في المنطقة، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

جدد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه الجوي على بلدات الجنوب اللبناني.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قرابة الساعة السادسة والربع من صباح اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارتين على منطقتي "كسارة العروش" و"بئر كلاب" على مرتفعات جبل الريحان.







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المنطقة




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