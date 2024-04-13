السبب "بومب العيد".. 50 مصابا بإصابات خطيرة فى العين بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن استقبال قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعى الجديد أكثر من 50 مصابا فى العين معظمهم من الأطفال، جراء الألعاب النارية وبومب وصواريخ العيد، وذلك على مدار ثلاثة أيام العيد، حيث تم التعامل مع الحالات وتقديم أعلى رعاية صحية لها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التى تستدعى ذلك، وتقديم الرعاية الطبية والحجز السريرى والمتابعة للحالات الأقل خطورة حتى يتم تماثلها للشفاء صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج.



ومن جهته، أكد الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشرى، على وجود خطة مسبقة قبل قدوم العيد، تم من خلالها رفع حالة الاستعداد والتأكد من جاهزية أعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض وكذلك توفر مستلزمات العمليات وصيانة الميكروسكوبات الجراحية بقسم العيون، للتعامل الفورى مع تلك النوعية من الحوادث التى ما تتكرر غالباً فى أوقات الأعياد، موضحاً أنه تم التعامل مع جميع الحالات بشكل عاجل وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم.



وقال الدكتور الأحمدى حمد السمان رئيس قسم العيون بكلية الطب البشرى، أن القسم أستقبل ما يزيد عن 50 مريض مصاب بإصابات مباشرة بالعين نتيجة الألعاب النارية، موضحاً أن اغلب الإصابات خطيرة منها ما أدى إلى انفجار مقلة العين مع تهتك كامل بالأنسجة مع فقدان تام لهذه الاعين، ومنها حالات النزيف داخل الخزانة الأمامية مع وجود مياه زرقاء ثانويه وحالات مياه بيضاء تصادميه وعدد كبير من اصابات الجفون وجروح الملتحمة مع قرح فى القرنية وأن القسم أجرى ما يقرب من 35 عملية جراحية من الحالات التى تم استقبالها والباقى ظل تحت المتابعة لاكتمال الشفاء.



أثر الإصابة على العين



إجراء عملية جراحية لعين نصابة



بواقى صواريخ العيد بالعين