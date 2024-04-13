الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المقطم .. وبحوزته (كمية لمخدر الشادو – كمية من المواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة – كمية من الأكياس المعدة للتعبئة – ميزان حساس – سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية .. وبحوزته (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - كمية لمخدر البودر – 3 ميزان حساس و ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزيتون .. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس - كمية لمخدر الهيروين) وضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (1,600 كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون).

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر " الحشيش" وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش).. بقيمة مالية بلغت (3,5 مليون جنيه تقريباً).

