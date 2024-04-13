اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة الفنزويلية تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات

السبت، 13 أبريل 2024 06:00 ص
الحكومة الفنزويلية تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
وكالات

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اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات المتفق عليها بين البلدين. وقال وزير الإعلام والاتصال الفنزويلي فريدى نيانيز في بيان له، تعليقا على اللقاء بين المسئولين الفنزويليين والأمريكيين في المكسيك: "خلال هذا اللقاء بحثنا الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أثناء المفاوضات في الدوحة بين الوفدين حول قضايا الهجرة ورفع العقوبات".

وتابع البيان: "بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدوحة، نشير إلى عدم التزام الإدارة الأمريكية بالجدول المتفق عليه لرفع العقوبات".

وأضاف: "يطالب المجتمع الفنزويلي بالإجماع برفع كافة العقوبات التي تمس الحق في الحياة السلمية وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". ودان الوزير كذلك التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية للمعلومات حول اللقاء الذي كان يعقد في إطار خاص.

وكانت وكالة "بلومبرج" قد أفادت بأن مسئولين أمريكيين التقوا بممثلي الحكومة الفنزويلية في مكسيكو هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الخاص بالانتخابات الرئاسية المتوقعة في فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت فنزويلا بإعادة فرض العقوبات عليها بعد أن كان اتفق الجانبان على رفعها في وقت سابق مقابل السماح بمشاركة مرشحين معارضين في الانتخابات.

وجاء التهديد الأمريكي بعد أن قررت السلطات الفنزويلية منع بعض الشخصيات المعارضة من المشاركة في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 28 يوليو المقبل.







فريدى نيانيز

أمريكا

فنزويلا

نيكولاس مادورو

عقوبات

واشنطن




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