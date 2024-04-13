اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض يدعو إيران إلى الإفراج عن السفينة المحتجزة "فورا"

السبت، 13 أبريل 2024 07:29 م
البيت الأبيض يدعو إيران إلى الإفراج عن السفينة المحتجزة "فورا" البيت الأبيض

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دعا البيت الأبيض إيران إلى الإفراج عن السفينة المحتجزة "فورا"، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها بأن البيت الأبيض يؤكد أن الاستيلاء على سفينة مدنية انتهاك للقانون الدولي وقرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

كما أفادت القناة بأن البيت الأبيض يؤكد العمل مع شركائنا لمحاسبة إيران على أفعالها.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها بأن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد إلى واشنطن اليوم مختصرا عطلة مطلع الأسبوع للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن الأحداث بالشرق الأوسط.







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