اعرف الفرق بين أعراض غيبوبة ارتفاع السكر وانخفاضه.. وتتصرف إزاي؟

كتبت فاطمة خليل

قال الدكتور علاء نعيم، أخصائي أمراض الباطنة والسكر ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، إن هناك نوعين من غيبوبة السكر هما غيبوبة ارتفاع السكر وغيبوبة انخفاضه.



وأوضح أن غيبوبة ارتفاع السكر هي حالة يفقد فيها الإنسان وعيه نتيجة ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وأسبابها إهمال علاج السكر خاصة النوع الأول منه.

وأشار إلى أن أعراض غيبوبة ارتفاع السكر تشمل:



1- زياة معدل التنفس

2- رائحة الاسيتون( الذي تشبه رائحته الكحول) بالفم.

3- النبض يكون سريعآ وضعيفآ جدآ.

4- الجلد يكون جافآ واللسان كذلك.



وأوضح أنه من التحاليل يتبين وجود ارتفاع شديد للسكر بالدم ووجوده أيضًا بالبول، وكذلك نجد أجسام كيتونية عبارة عن مركبات كحولية سامة تنتج عن تخمر السكر توجد في البول.

وعن غيبوبة انخفاض السكر أوضح الدكتور علاء نعيم أنها حالة يفقد فيها الإنسان وعيه نتيجة انخفاض السكر وتحدث دائمآ مع الاستعمال السيء للأدوية المخفضة للسكر، مع إهمال بعض الوجبات، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة مستوى السكر بالدم عن 60 مجم لكل 100 ملليتر في الدم، مؤديًا إلى الغيبوبة لأن المخ قد تعود على نسبة عالية من السكر.

وأكد أن أعراض غيبوبة انخفاض السكر تشمل:

1- معدل التنفس طبيعي.

2- رائحة الفم طبيعية.

3- النبض سريع وقوي.

4- الجلد يكون مبتلآ نظرآ للعرق الشديد.

وفي التحاليل يتبين انخفاض مستوى السكر بالدم وعدم وجوده في البول وتواجد اجسام كيتونية بالبول.

ونصح فى حالة حدوث مثل هذه الغيبوبة بتناول أي مادة سكرية مثل قوالب السكر، مع الاستعمال السليم لحقن الانسولين، واقراص علاج مرض السكر، وعدم اهمال الوجات اليومية المنظمة حتى لا تتكرر مثل هذه الغيبوبة والتي تعتبر أخطر من سابقتها لأنها قد تؤثر على خلايا المخ ( إذا استمرت أكثر من 24 ساعة) التي تعتمد على الجلوكوز كمصدر رئيسي للطاقة.