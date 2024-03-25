لمريض السكرى.. اتعلم تسيطر على مرض السكر بهذه النصائح

كتبت فاطمة خليل

أكد الدكتور علاء نعيم، أخصائي أمراض الباطنة والسكر ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، أن مريض السكر يجب أن يراقب باستمرار نسبة السكر فى الدم، موضحا أن هناك بعض النصائح لتنظيم مرض السكر بجانب العلاج الدوائي الذي يصفه الطبيب.

وأوضح أن علاج مرض السكر بشكل عام يتضمن فقدان الوزن، نمط غذائي صحى، الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية.

وأضاف، يأتي ذلك بجانب العلاج بأدوية مرض السكري أو بالأنسولين مع ضرورة مراقبة سكر الدم بشكل منتظم.

وأشار إلى أن هذه الخطوات سوف تساعد في الحفاظ على مستوى سكر الدم قريبًا من المستوى الطبيعي؛ مما قد يؤدى إلى تأخر ظهور المضاعفات أو منعها.

وأكد أنه يمكن أن يقلل فقدان الوزن من مستويات السكر في الدم، إذ يمكن لفقدان 5-10 % فقط من وزن الجسم أن يحدث فرق كبير، مضيفا ان هذا يعني أن شخصًا يزن 82 كيلوجرامًا سيحتاج إلى فقدان 5.9 كيلوجرامات أو أقل قليلًا لإحداث تأثير في مستويات السكر في الدم.

ونصح بمراقبة كميات الطعام وتناول الأطعمة الصحية طرقًا بسيطة لبدء فقدان الوزن.

وأوضح، أنه لا يوجد نظام غذائي محدّد وثابت لداء السكري، لكن من المهم تركيز النظام الغذائي على:

السعرات الحرارية الأقل.

كميات أقل ومنضبطة من الكربوهيدرات، وخاصة الحلويات.

تقليل الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة.

الكثير من الخضروات والفواكه.

الكثير من الأطعمة التي تحتوي على ألياف.