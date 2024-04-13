احذر غضب شريك الحياة.. خلافات أسرية انتهت بمأساة بسبب عصبية أحد الزوجين

كتبت أسماء شلبى

الحالة النفسية والمزاجية والصحية للأزواج والزوجات تؤثر على استقرار حياتهم الزوجية، لذا على الزوجين التعامل مع أي ضغوط يمروا بها -بهدوء- واستشارة المتخصصون إذا لزم الأمر، وتجنب الصوت العالي والعصبية للحفاظ على علاقتهم، وذلك قبل أن تؤدى بالزوجين إلى طريق مسدود ينذر بالخطر على العلاقات الزوجية، وتطور الأمر إلى اللجوء لمحاكم الأسرة بحثا عن حل.



وخلال السطور التالية نرصد أغرب الخلافات الأسرية والتي أنتهت بمأساة بسبب العصبية من قبل الزوجين.

حكم طلاق لزوجة بسبب "عصبية الزوج"



تشهد محاكم الأسرة نزاعات بين الأزواج والزوجات بسبب استخدام العنف بين الطرفين، لتحصل زوجة على حكم طلاق-بسبب عصبية الزوج-، وذلك بعد زواج دام 11 عام، بعد أن قدمت الزوجة مستندات تفيد بعنف زوجها وعصبيته المفرطة التي وصلت إلي إصابتها عدة مرات علي يديه، وتسببه لها بعاهة صنفتها التقارير الطبية بالجزئية.



وكانت الزوجة قد ذكرت بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أنها عاشت في جحيم طوال سنوات زواجها، وعندما طالبت بحقوقها الشرعية في الطلاق أنهال علي زوجها عليها بالضرب المبرح، مما دفعها للنجاة بحياتها برفقة طفلتيها.



"زوجتي هددتني بإلقائي من الشرفة".. مأساة زوج



" عرضت حياتي للخطر وكادت أن تتخلص مني بسبب عصبيتها، مما دفعني لطلب الانفصال وأخذ كلا منا لحقوقه، ولكنها رفضت وثار جنونها، وساومتني على حضانة أطفالي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بدعوي بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وأكد الزوج: "لاحقتني بدعاوي الحبس والنفقات التي تصل لما يتجاوز 40 ألف شهرياً، ورفضت تمكيني من رؤية طفلي طوال 17 شهر، بخلاف ملاحقتها لي بالاتهامات الكيدية ، وحاولت دفعي من الشرفة، بعد أن عشت 12 عام برفقتها متحمل تسلطها وعنفها".



زوجة تتقدم بدعوى طلاق للضرر وتؤكد" حاول التخلص مني لاعتراضى على صوته العالي"

"زوجى لديه شركة للاستثمار العقارى، ويكبرنى بـ10 سنوات ومطلق، ويعانى من التوتر الدائم بسبب الضغوط فى عمله، والذى يدفعه لارتكاب تصرفات جنونية، بخلاف صوته العالى وعقابه لى حال اعترضى على عنفه".. كلمات قالتها زوجة تبلغ من العمر 21 عاما، بدعوى الطلاق للضرر بمحكمة الأسرة بأكتوبر.



زوج:" زوجتى نكدية وندمان أنى تزوجتها"

"وقف زوج يشكو زوجته بدعوي نشوز أمام الأسرة بمصر الجديدة، ويطالب بإسقاط حقوقها الشرعية بعد طردها له من منزله، ليؤكد:" زوجتى نكدية وندمان أنى صبرت على الزواج منها، بعد أن تسببت بتدهور حالتى النفسية".

وتابع الزوج:" ابتزتني وعندما اعترض توعدتنى بعدم رؤية أولادى، وقالت بأننى ليس لى قيمة بالنسبة لها وأنها لا تحبنى وأنني عبارة عن- بنك-، بخلاف تسببها لي بتدمير حياتى وإفلاسى بعد سطوها على مدخراتى".