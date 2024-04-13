إقبال من المواطنين على الحدائق والرحلات النيلية بكفر الشيخ رابع أيام العيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت الحدائق بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، إقبالا كبيراً من المواطنين، اليوم السبت، لقضاء رابع أيام عيد الفطر المبارك، فتوافد آلاف المواطنين من مركزى فوة ومطوبس والمراكز المجاورة على حديقة العائلات بفوه وقناطر مطوبس والرحلات النيلية بكورنيش النيل.

كما توافد الألاف من المواطنين من محافظتي كفر الشيخ والبحيرة على حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، للإستمتاع بسبل الترفيه بها والملاهي والرحلات النيلية، ما توافد الآلاف على حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، للإستماع بما جرى توفيره من ملاهي وألعاب مجانية، وغيرهم من وسائل الترفيه,

وواصلت أجهزة الوحدات المحلية في الاستمرار برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وكورنيش النيل، لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى تستمر على مدار اليوم، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع درجة الإستعداد أيام عيد الفطر المبارك بالمدن والقرى المختلفة وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز وتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مشدداً بتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة ، خلال عيد الفطر وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف .

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية ؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المواطنين وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق



اقبال كبير على الحدائق



تعدد الالعاب على ضفاف نهر النيل



توافد كبير أمام الملاهي بدسوق



توافد كبير على حديقة الأسرة والطفولة بدسوق



جانب من الزحام بالحدائق