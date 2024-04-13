اليوم السابع
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السبت، 13 أبريل 2024 02:43 م
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إصابة 11 شخصا فى مشاجرة عائلية بمركز ناصر في بنى سويف

السبت، 13 أبريل 2024 02:23 م
إصابة 11 شخصا فى مشاجرة عائلية بمركز ناصر في بنى سويف مشاجرة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 11 شخصاً، اليوم السبت، فى مشاجرة بين عائلتين بإحدى عزب مركز ناصر شمال بنى سويف بسبب تصادم توك توكين وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بورود بلاغا بوقوع مشاجرة بين عائلتين دائرة مركز ناصر، وانتقلت قوة من مركز شرطة ناصر إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها.

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصى 11 شخصاً وهم سليم.ع.س 61 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وهند.ش.م 43 سنة مصابة بجروح متفرقة بالوجة والجسم، وعطيات.ا.م 54 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ومرسى.ح.س 50 سنة، مصاباً باشتباه كسر مضاعف بالقدم اليمنى، رشدى.ف.ح 55 سنة، مصاباً جرح قطعى حوالى بفروة الرأس 7سم، ومحمد.ع.س 62 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وزين.س.ا 24 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر وربيع.ع.س 55 سنة، مصاباً بجرح قطعى بالرأس حوالى 10 سم ومحمود.س.ح 24 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى.ر.ع 32 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وسناء.ف.م 50 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.







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مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف




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