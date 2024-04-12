مصرع طالب وإصابة 3 أخرين فى مشاجرة بطما شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز طما شمال سوهاج بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام نتج عن المشاجرة مصرع طالب عقب إصابته بطلق نارى بالرأس وإصابة 3 أخرين، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما شمال سوهاج ووجود متوفى ومصابين وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية بوجود مشاجرة بين " طرف أول " حمدى خ ك ع 21 سنة طالب مصاباً " بطلق نارى بالرأس " وتم نقله لمستشفى طما المركزى وتوفـى عقب وصوله، ونجلى عمومته أحمد ك ح ا32 سنة جزار مصاباً " جبرح رضى بفروة الرأس "، وحسن ن ح ا 39 سنة جزار مصاباً " بجرح رضى بالحاجب الأيسر " وتم نقلهما لمستشفى طما المركزى، وبين " طرف ثان " صدقه ك ص ص- سن 36 عاطل مصاباً " بجرح رضى بفروة الرأس "، نجل عمومته صدقه م ص م 38 سنة عامل الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـى المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثانى فرد روسى محلى الصنع تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثانى بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته التى أودت بحياته بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

