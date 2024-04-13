اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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إسرائيل تقرر إغلاق المدارس خوفا من هجوم إيرانى محتمل

السبت، 13 أبريل 2024 08:30 م
إسرائيل تقرر إغلاق المدارس خوفا من هجوم إيرانى محتمل الشرطة الإسرائيلية
وكالات

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قررت إسرائيل، السبت، إغلاق المدارس وإلغاء الأنشطة التعليمية والشبابية التى كانت مقررة فى الأيام المقبلة بمناسبة الفصح، بسبب هجوم محتمل من إيران، بحسب سكاى نيوز.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هغارى، إن كل قوات الجيش وضعت على أهبة الاستعداد.

وأضاف خلال الإعلان عن الإجراءات فى مؤتمر صحفى نقله التلفزيون، إن عشرات الطائرات المقاتلة تقوم بدوريات فى إطار حالة الاستعداد.

وفى وقت سابق من السبت، قال وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت إن إسرائيل "تترقب عن كثب هجوما محتملا" عليها من جانب إيران وحلفائها فى المنطقة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا التهديد.

وأضاف جالانت فى بيان أنه يتعين على الإسرائيليين أن يستجيبوا لأى أوامر قد تصدر عن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، التى ترصد الصواريخ والتهديدات الجوية الأخرى، حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان عليهم الاحتماء أم لا.

وكشفت إسرائيل، السبت، عن استعداداتها لضربة إيرانية محتملة يعتقد أنها وشيكة، ردا على هجوم إسرائيلى على مقر دبلوماسى إيرانى فى دمشق قبل أيام.







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