إزاى تصحى بدرى وتكون شخص صباحى بعد انتهاء رمضان وإجازة العيد؟

كتبت فاطمة خليل

يستعد الكثير من الأشخاص للعودة إلى العمل والدراسة والحياة الطبيعية بعد رمضان وعيد الفطر المبارك ويواجهون صعوبة في الاستيقاظ مبكرًا والتأقلم على العودة للحياة الطبيعية، في هذا التقرير نتعرف على نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكرًا وتصبح شخصًا صباحيًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



الشخص الصباحي هو الشخص الذي يشعر بشكل طبيعي بمزيد من اليقظة والنشاط والإنتاجية خلال الساعات الأولى من اليوم، إنهم يميلون إلى الاستيقاظ مبكرًا بكل سهولة، والشعور بالانتعاش والاستعداد للتعامل مع مهام اليوم.

فالتحول إلى شخص صباحي يمكن أن يكون له فوائد كبيرة على الصحة البدنية والعقلية، بالإضافة إلى الإنتاجية ونوعية الحياة بشكل عام.

نصائح لتصبح شخصًا صباحيًا بعد العودة من إجازة العيد

يوفر الصباح وقتًا هادئًا ومتواصلًا للتركيز على المهام دون تشتيت انتباه من خلال الاستيقاظ مبكرًا، يمكنك التعامل مع المشاريع المهمة، وتحديد أهداف اليوم، وتشير الأبحاث إلى أن المستيقظين مبكرًا يميلون إلى أن يكونوا أكثر استباقية ويتمتعون بمهارات أفضل في إدارة الوقت، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنجاح في كل من المساعي الشخصية والمهنية.

تعزيز التركيز والتفكير بصفاء يتيح لك الاستيقاظ مبكرًا أن تبدأ يومك بعقل صافي ويقظ عندما ينتقل دماغك من النوم إلى اليقظة، يتم تحسين الوظائف المعرفية مثل الذاكرة والتركيز وقدرات حل المشكلات.

من خلال الاستفادة من هذا التركيز في الصباح، يمكنك التعامل مع المهام بمزيد من التركيز والكفاءة، مما يؤدي إلى تحسين عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات طوال اليوم.

إنشاء روتين ثابت

يساعد تبني روتين صباحي على تحديد نغمة إيجابية لليوم، سواء أكان ذلك ممارسة الرياضة، أو الاستمتاع بوجبة إفطار، لذا فإن اتباع روتين محدد يمكن أن يقلل من التوتر والقلق، ويحسن المزاج، ويزيد من الصحة العامة.

يساعد الاتساق في الاستيقاظ مبكرًا واتباع روتين الصباح أيضًا على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، مما يؤدي إلى أنماط نوم أفضل وجودة النوم بشكل عام.

ممارسة الرياضة

بدء اليوم بممارسة التمارين الرياضية يعزز مستويات الطاقة، ويحسن المزاج، ويحدد نغمة إيجابية لبقية اليوم.

يساهم النشاط البدني المنتظم في الصباح أيضًا في تحسين الصحة العامة، بما في ذلك تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وإدارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وكذلك تساعدك ممارسة الرياضة على النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا أيضاً.

فرصة للرعاية الذاتية والتفكير

يوفر الصباح فرصة للرعاية الذاتية والتفكير، مما يسمح لك بإعطاء الأولوية لصحتك وتحديد قائمة مهامك لليوم المقبل سواء كان ذلك تدوين اليوميات، أو ممارسة الامتنان، لذا فإن تخصيص الوقت للرعاية الذاتية في الصباح يعزز المرونة النفسية، ويقلل من التوتر، ويعزز السعادة بشكل عام.

إن بدء اليوم بالتأكيدات الإيجابية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تنمية الشعور بالامتنان والتفاؤل الذي يستمر طوال بقية اليوم.

استفيد من عدد ساعات النهار

يتيح لك الاستيقاظ مبكرًا تحقيق أقصى استفادة من ساعات النهار والاستفادة من الضوء الطبيعي، الذي ثبت أنه يؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والإنتاجية.



يساعد التعرض للضوء الطبيعي في الصباح على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لديك، وتعزيز مستويات فيتامين د، وتعزيز الشعور باليقظة والرفاهية وهو ما يساعدك على الاستيقاظ مبكرًا.



من خلال بدء يومك مبكرًا، يمكنك إنجاز المزيد من المهام خلال ساعات النهار والحصول على الوقت للاستمتاع بالأنشطة الخارجية أو الأنشطة الترفيهية في المساء.

تنمية الانضباط الذاتي

يتطلب التحول إلى شخص صباحي الانضباط والالتزام بالاستيقاظ مبكرًا باستمرار ومتابعة الصباح، من خلال ممارسة الانضباط الذاتي في الصباح، يمكنك تطوير المرونة وضبط النفس والشعور بالسيطرة على عاداتك وسلوكياتك.

إن تعزيز الانضباط في مجال واحد من حياتك، مثل الاستيقاظ مبكرًا، يمكن أن يمتد إلى مجالات أخرى، مما يؤدي إلى النمو الشخصي، وزيادة الثقة بالنفس، وتحقيق نجاح أكبر في تحقيق أهدافك.