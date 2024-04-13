إزالة 72 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرى ومراكز سوهاج.. صور

سوهاج ـ عمرو خلف

شنت مديرية الزراعة بسوهاج برئاسة الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل الوزارة، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة، وقامت حملة تحت إشراف المهندس خميس محمد علي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بسوهاج، وتم إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية قرية أولاد خلف بمجلس قروى الخيام بمركز دار السلام، وتم علي الفور التنسيق مع الوحدة المحلية بمركز دار السلام وبتأمين من مركز شرطة دار السلام.

وفى سياق متصل، شنت مديرية الزراعة بسوهاج حملات على مستوى مراكز المحافظة برئاسة الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وتم إزالة 52 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بجميع مراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف مديري الإدارات الزراعية، ومهندسي حماية الأراضي كل في موقعه بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية والتفقدية لكل قري محافظة سوهاج.



إزالة التعديات على الأراضى (1)



إزالة التعديات على الأراضى (2)



إزالة التعديات على الأراضى (3)