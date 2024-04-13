إخلاء آلاف السكان فى أورينبورج بروسيا بعد ارتفاع منسوب نهر الأورال إلى 12 مترا

وكالات

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، بأن منسوب نهر الأورال في مدينة أورينبورج الروسية ارتفع إلى قرابة 12 مترا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية القول إن منسوب نهر الأورال في مدينة أورينبورج وصل إلى 11.83 متر أو حوالى 39 قدما".

وطالبت السلطات فى المدينة آلاف السكان بالإخلاء فورا أمس الجمعة بسبب الارتفاع السريع في منسوب المياه بعد فيضان الأنهار الرئيسية نتيجة ذوبان كميات هائلة من الثلوج.

وكانت السلطات في مدينة أورينبورج الروسية دعت آلاف السكان إلى الإخلاء الفورى، بسبب الارتفاع السريع فى مياه الفيضانات بعد أن فاضت الأنهار الرئيسية على ضفافها بسبب طوفان قياسى نتج عن ذوبان الثلوج.

ودعت السلطات الإقليمية إلى إخلاء جماعى لأجزاء من أورينبورج، وهى مدينة يقطنها أكثر من نصف مليون نسمة وتقع على بعد 1200 كيلومتر شرقى موسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسية في وقت لاحق عن مسؤولين في أورينبورج قولهم إنه تم إجلاء أكثر من 13 ألف ساكن في جميع أنحاء المنطقة، أكثر من ربعهم من الأطفال.