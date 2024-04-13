أسعار التصالح على الإشغالات بالجيزة.. ثلاجة المشروبات بـ300 جنيه

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثير من المواطنين بمحافظة الجيزة عن أسعار التصالح على إشغالات الطريق، إذ تضع المحافظة لائحة خاصة بأسعار التصالح على مضبوطات حالات الإشغال بالطريق العام، تبدأ فيها القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيهًا كحد أدنى، وذلك على النحو التالي:

-أرجوحة 700 جنيه.

-استاند شيبسى 50 جنيه.

-إعلان خشب أو حديد 50 جنيه.

-أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه.

-أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه.

-باب خشب أو صاج 300 جنيه.

-باب أسانسير 400 جنيه.

برميل خلاط 500 جنيه.

-بامب خرسانة 30000 جنيه.

-باور صوت 500 جنيه.

-برميل 150 جنيه.

-برويطة 250 جنيه. -تاندة 200 جنيه.

-ترابيزة بلاستيك 30 جنيه.

-ترابيزة حديد 40 جنيه.

-ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيه.

-ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيه.

-تروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه ودون موتور 500 جنيه.

-توك توك 2000 جنيه.

-ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه.

-حفار 30000 جنيه.

-خلاطة كبيرة 13000 جنيه.

-خلاطة نحلة 8000 جنيه.

-رسيفر 200 جنيه.

-سماعة ساوند 500 جنيه.

سيارة ¼ نقل 2000 جنيه.

-سيارة بامب 20000 جنيه.

-سيارة سوزوكى 2000 جنيه.

-سيارة شاسيه طويل 5000 جنيه.

-سيارة ملاكى 2000 جنيه.

-شاشة عرض 1000 جنيه.

-شمسية 100 جنيه.

-شواية 500 جنيه.

-طقطوقة حديد 30 جنيه.

-عجلة تسوق 250 جنيه.

-عربة فول 1000 جنيه.

-قدرة الفول 50 جنيه.

-عربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه.

-غرزة شاى 100 جنيه. -فاترينة أو عربة حلويات 350 جنيه.

-قلب الشيشة 50 جنيه.

-كرسى بلاستيك 20 جنيه.

-50 سيخ حديد تسليح 500 جنيه.

-50 عرق خشب 700 جنيه.

-50 لوح خشب 500 جنيه.

-لودر صغير 10000، ولودر كبير 15000.

-ماكينة نسكافيه 700 جنيه.

-كشك 600 جنيه.

-مروحة 200 جنيه.

-مدرج فاكهة 100 جنيه.

-مكتب خشب 250 جنيه.

-ماكينة تصوير 500 جنيه.

-موتوسيكل دليفرى 1000 جنيه.

-صندوق دليفرى 100 جنيه.

وتكثيف محافظة الجيزة حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع وتوفير حرم آمين لسير المواطنين، إذ تشهد أحياء المحافظة تنفيذ ثلاث حملات يوميًا تستهدف المرور على المقاهي والأسواق والباعة الجائلين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.