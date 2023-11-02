أسعار التصالح على إشغالات الطرق بالجيزة.. 350 جنيها للفاترينة و100 لـ"عربة الشاى"

تواصل محافظة الجيزة حملاتها اليومية لإزالة إشغالات المقاهي والأكشاك والمحال التجارية والباعة الجائلين من الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، من أجل ضبط الشارع وتيسير حركة المشاة والمرور والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.

وحددت محافظة الجيزة قائمة تضم نحو 127 صنفاً من الإشغالات والقيم السعرية للتصالح عليها خلال 15 يوما بعد مصادرتها أو طرحها للمزايدة في حال عدم التصالح عليها خلال المدة المحددة، إذ بدأت فيها القيم السعرية للمخالفات من 20 جنيها كحد أدنى للكرسي الواحد المضبوط من المحال التجارية والمقاهي وغيرها وتصل إلى 30 ألف جنيه للحفار والبامب الخرساني المستخدمين في أعمال البناء، وذلك على النحو التالي:

وفي قائمة تضم نحو 127 صنفا من الإشغالات التي تتم مصادرتها من شوارع المدن والأحياء، حددت محافظة الجيزة غرامات وأسعار التصالح على الإشغالات، والتي جاءت كالآتي: أرجوحة 700 جنيه، ستاند شيبسى 50 جنيه، إعلان خشب أو حديد 50 جنيه، أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه، أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه، باب خشب أو صاج 300 جنيه، باب أسانسير 400 جنيه، برميل خلاط 500 جنيه، بامب خرسانة 30000 جنيه، باور صوت 500 جنيه، برميل 150 جنيه، برويطة 250 جنيه، تاندة 200 جنيه، ترابيزة بلاستيك 30 جنيه، ترابيزة حديد 40 جنيه، ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيه، ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيه، ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه، خلاطة كبيرة 13000 جنيه وخلاطة نحلة 8000 جنيه، رسيفر 200 جنيه.

وتضم قائمة غرامات الإشغالات: سماعة ساوند 500 جنيه، وشاشة عرض 1000 جنيه، وشمسية 100 جنيه، وشواية 500 جنيه، وطقطوقة حديد 30 جنيه، وغرزة شاى 100 جنيه، وحفار 30000 جنيه، وسيارة ¼ نقل 2000 جنيه، وسيارة بامب 20000 جنيه، وسيارة سوزوكى 2000 جنيه، وسيارة شاسيه طويل 5000 جنيه، وسيارة ملاكى 2000، وتروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه، وتوك توك 2000 جنيه، وعجلة تسوق 250 جنيه، وعربة فول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيه، وعربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه، وفاترينة أو عربة حلويات 350 جنيه، وقلب الشيشة 50 جنيه، وكرسى بلاستيك 20 جنيه، ومروحة 200 جنيه، وماكينة تصوير 500 جنيه.

ويمكن من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، تقديم طلب استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، شريطة تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو المستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك بإحضار المستندات التالية:

- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.

وفي حال الرغبة في استخراج ترخيص بإشغال الطريق العام (بروز – إعلان – تاندة – فاترينة – عربة)، يمكن لأصحاب المحال من خلال المراكز التكنولوجية الحصول على الترخيص، شريطة وجود مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة)، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيًا الدمغة.

-صورة ترخيص المحل.

-رسم هندسي أو كروركي لموقع الإشغال.

-صورة البطاقة الضريبية.