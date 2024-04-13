أخبار × 24 ساعة.. إصدار 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.7 مليار جنيه

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الصحة: فحص 6.5 مليون طفل ضمن "الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع"

وزارة التعليم تشدد على التصدى للغش بامتحانات نهاية العام للإعدادية

وزارة الصحة: إصدار أكثر من 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.7 مليار جنيه

وزارة التضامن تعلن التعامل مع 4 آلاف حالة من الأطفال وكبار بلا مأوى فى 2024

الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بالعيد.. فيديو

وزير الأوقاف من مسجد السيدة زينب: من علامات قبول الطاعة دوامها

التعليم العالى: تطوير مستمر بقطاع المستشفيات الجامعية

وزارة الزراعة: متابعة العمل بالمحطات البحثية وتربية التقاوى والتلقيح

وزارة الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية تنفذ زيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات

وزارة الصحة تكشف تسهيلات هامة لصرف سيارات ذوى الإعاقة