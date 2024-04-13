اليوم السابع
Ads
السبت، 13 أبريل 2024 12:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. إصدار 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.7 مليار جنيه

السبت، 13 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. إصدار 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.7 مليار جنيه وزارة الصحة والسكان
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزاره الصحه

فقدان السمع

وزاره التعليم

امتحانات نهايه العام

التضامن الاجتماعى

كبار بلا ماوى

وزير الاوقاف

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة