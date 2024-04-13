أخبار × 24 ساعة.. إصدار 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.7 مليار جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزارة الصحة: فحص 6.5 مليون طفل ضمن "الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع"
وزارة التعليم تشدد على التصدى للغش بامتحانات نهاية العام للإعدادية
وزارة الصحة: إصدار أكثر من 311 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ1.7 مليار جنيه
وزارة التضامن تعلن التعامل مع 4 آلاف حالة من الأطفال وكبار بلا مأوى فى 2024
الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بالعيد.. فيديو
وزير الأوقاف من مسجد السيدة زينب: من علامات قبول الطاعة دوامها
التعليم العالى: تطوير مستمر بقطاع المستشفيات الجامعية
وزارة الزراعة: متابعة العمل بالمحطات البحثية وتربية التقاوى والتلقيح
وزارة الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية تنفذ زيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات
وزارة الصحة تكشف تسهيلات هامة لصرف سيارات ذوى الإعاقة
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