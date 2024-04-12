اليوم السابع
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وزارة الزراعة: متابعة العمل بالمحطات البحثية وتربية التقاوى والتلقيح

الجمعة، 12 أبريل 2024 10:48 ص
وزارة الزراعة: متابعة العمل بالمحطات البحثية وتربية التقاوى والتلقيح وزارة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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قام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لمحطة بحوث الجميزة لمتابعة البرامج البحثية وتربية التقاوى يرافقه الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية والدكتور فتح الله حسن مدير محطة بحوث الجميزة والدكتور محمد الغنيمي مدير المحطة الاقليمية لوسط الدلتا في وجود السادة رؤساء الفرق البحثية للاقسام والبرامج المختلفة بمعهد المحاصيل والبساتين والقطن والانتاج الحيواني.

شملت الزيارة تفقد المرور علي البرامج البحثية المختلفة وكذلك برامح اكثارات تقاوي القمح والشعير والفول والخضر التابعة للادارة المركزية للمحطات ومعهد المحاصيل والبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر،

كما قام الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدة جولات لمتابعة سير العمل حيث تفقد خلالها مكتب الحجر البيطري بمطار القاهرة ومركز التلقيح الاصطناعي بالعباسية وحديقة الأسماك بالجبلاية وكذلك حديقة الحيوان بالاسكندرية .

وفي سياق متصل اكد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان استمرار العمل بالمعامل التابعة للمعهد في القاهرة والمحافظات والموانئ والمطارات والمنافذ لتقديم خدماته للمواطنين والعملاء كل ذلك يأتي تنفيذا لتوجهيات وزير الزراعة بالعمل على مدار الساعة للمعاهد والمعامل البحثية والادارات الخدمية بالوزارة والجهات التابعة.

 







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الحجر البيطرى



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