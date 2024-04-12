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7 معلومات عن أضخم مدينة طبية بالشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية

الجمعة، 12 أبريل 2024 03:00 ص
7 معلومات عن أضخم مدينة طبية بالشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إنشاء مدينة طبية تحمل على مساحة تصل إلى 230 فدانا، وتكلفة تصل لـ25 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتوفير أحدث الخدمات العالمية فى التخصصات الطبية المختلفة .

"اليوم السابع" يستعرض فى تحليل معلوماتى تفاصيل إنشاء أكبر مدينة طبية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة فى منطقة الشرق الأوسط.
1- تتكون المدينة الطبية من مستشفيات وعيادات تخصصية لعلاج«السكر، والكلى والكبد، القلب»
2- تكلفة إنشاء المدينة الطبية 25 مليار جنيه وتقع في العاصمة الإدارية الجديدة.
3- تقدم خدمات بجودة عالمية للمرضى وفقا لأحدث البرتوكولات العلاجية.
4- تقع على مساحة 230 فدان على طريق العين السخنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.
5- تضم 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد.
6- تضم سعة سريرية أكثر من 4200 سرير، فضلاً عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم.
7- تشمل مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية.







الصحه

الامراض المزمنة

مدينه طيبه

السياحه العلاجيه



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