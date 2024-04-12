4225 زائرا للحديقة النباتية بأسوان خلال عيد الفطر

أسوان – عبد الله صلاح

استقبلت الحديقة النباتية الاستوائية بأسوان 4225 زائراً من المصريين، والسائحين الأجانب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة النباتية، سجلت زيارة 3350 من المصريين، ونحو 875 زائرا من السائحين الأجانب، خلال عطلة العيد.

وأشار مدير الحديقة النباتية إلى أن حديقة النباتات الاستوائية تعد من أبرز المقاصد السياحية داخل مدينة أسوان، سواء للمصريين أو السائحين الأجانب.

وأوضح أن الحديقة تضم حوالى 720 نوعاً من النباتات والأشجار الاستوائية النادرة على مستوى العالم، وتكونت الحديقة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالى على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التى عليها تقام عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدانا، وكانت عبارة عن مكان لزراعة أهالى أسوان ويستخدمونه فى أعلاف المواشى، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وحولها إلى حديقة عن طريق تجميع شتلات مختلفة من مختلف دول العالم بواسطة جنوده.