"الحديقة النباتية" بأسوان تستقبل 142 ألف سائح أجنبى خلال 2023.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان ، أن الحديقة استقبلت عددا كبيرا من الزوار على مدار العام المنقضى 2023، وخاصة من السائحين الأجانب الذين وصل عددهم إلى أكثر من 142 ألف سائحا من مختلف الجنسيات الدولية.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى عدد زوار الحديقة خلال عام 2023، وصل إلى نحو 209 ألفا و750 زائراً، منهم 142 ألفا و275 سائحا أجنبياً، و67 ألفا و475 زائراً مصريا، ويزداد عدد الزوار خاصة خلال أجازة نصف العام وموسم الشتاء.

وأشار إلى أن الحديقة النباتية تحتوى على أنواع نادرة يصل عمرها لنحو 120 سنة، وتضم أكثر من 800 نوع نباتى نادر على مستوى العالم، ومنها: "الجاك فروت وشجرة التك والنخيل الملوكى وشجرة الكروزيا "مهرش الفيل" وشجرة المشطورة "أبو النجف" وشجرة الألوستونيا "شجرة الشيطان" والجنزبيل "الصيدلية المتكاملة".