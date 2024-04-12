‏‎تعرف على أماكن ومواعيد القوافل الطبية بالإسكندرية خلال شهر أبريل

‏‎الإسكندرية - جاكلين منير

‏أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة وكلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎ونستعرض فى السطور التالية، فاعليات تنظيم القوافل الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، حيث يتم تنظيم قوافل طبية خلال شهر أبريل وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

1. تقام يومي 14 , 15 قافلة طبية بوحدة خالد بن الوليد بنطاق حي العامرية

2. تقام يومي 16 , 17 أبريل قافلة طبية بوحدة بغداد بنطاق حي العامرية

3. تقام يومي 21 , 22 أبريل قافلة طبية بوحدة بنجر 7 بنطاق مركز ومدينة برج العرب

4. تقام يومي 23 , 24 أبريل قافلة بوحدة بنجر 20 بنطاق مركز ومدينة برج العرب

5. تختتم مديرية الصحة شهر أبريل بقافلة طبية يومي 30 أبريل- 1 مايو بوحدة عبد الباسط بنطاق مركز ومدينة برج العرب.