وزارة التعليم العالى توجه تحذيرا عاجلا للطلاب من مؤسسات تعليمية وهمية

محمد صبحى

كشف السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول والتنسيق، أن لجان الضبطية القضائية نجحت على مدار الفترة الماضية بملاحقة الكيانات الوهمية وغلق ما يزيد عن 470 كيان تعليمى وهمى على مستوى المحافظات لممارسة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى، مشيدا بالتعاون مع الهيئات الرقابية لمحاصرة تلك الكيانات حرصا على مصلحة الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات.

وأكد مستشار وزير التعليم العالى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى تم إدراجها على موقع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات وذلك لإتاحتها أمام الطلاب للإطلاع عليها والرجوع لها قبل الالتحاق بأى كيان تعليمى بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية حتى يتجنب الطلاب الوقوع تحت مظلة الكيانات الوهمية.

وحذر السيد عطا أولياء الأمور والطلاب من الانسياق وراء تلك الكيانات التعليمية الوهمية حتى لا يفاجئ الطلاب بقيده فى كيان وهمى، موضحا أن المسار الوحيد لقبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا هو مكتب تنسيق القبول للجامعات، مشددا على ضرورة التأكد من حصول أى كيان تعليمى على الترخيص اللازم قبل الالتحاق به، وذلك من خلال مراجعة الموقع الإلكترونى للوزارة أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.