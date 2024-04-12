وادى كوم أمبو تستهدف زيادة إيراداتها إلى 147 مليون جنيه خلال 25/24

كتب هانى الحوتى

تستهدف شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي-إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية- تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 147 مليون جنيه خلال الموازنة المقترحة لعام 2025/2024، بارتفاع بقيمة 29.1 مليون جنيه بنسبة نمو 24.7%، عن المحقق خلال عام 2022/2023، والبالغ 117.8 مليون جنيه، ومقارنة بالمحقق الفعلي خلال النصف الأول من عام 2023/2024 والبالغ 71.5 مليون جنيه، ويمثل نسبة 64.1% من المستهدف لنفس العام بقيمة 111.5 مليون جنيه، وفقًا للموازنة التخطيطية لشركة وادى كوم امبو عن العام المالي 2024/2025.

وكشفت شركة وادي كوم امبو، عن مصادر إيرادات النشاط موزعة بين 68.9 مليون جنيه إيرادات عقارات مقدرة منها 41.8 مليون جنيه تسويات أحكام فقط رغم وجود أحكام نهائية لصالح الشركة في بعض القضايا بلغت 470.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات عقارات بنحو 34.9 مليون جنيه فعلي عام 2022/2023 ومقابل 32.1 مليون جنيه فعلي خلال النصف الأول من عام 2023/2024 يمثل نسبة 94.9% من المستهدف لنفس العام البالغ 33.8 مليون جنيه.

وقدرت الموازنة المقترحة لشركة وادي كوم امبو، تكاليف النشاط بقيمة 92 مليون جنيه بنسبة 87.5% من إيرادات النشاط المستهدفة البالغة 105.1 مليون جنيه ومقابل تكاليف نشاط فعلية عام 2022/2023 بلغت 97.8 مليون جنيه بنسبة 99.6% من إيرادات النشاط لنفس العام البالغة نحو 98.8 مليون جنيه، ومقابل تكاليف نشاط فعلية خلال النصف الأول من عام 2023/2024 بلغت 41 مليون جنيه بنسبة 73.5% من إيرادات النشاط الفعلية خلال نفس الفترة والبالغة نحو 55.8 مليون جنيه، كما استهدفت الموازنة مجمل ربح لنشاط المقاولات 7.5 مليون جنيه.

وتستهدف الموازنة المقترحة لشركة وادي كوم امبو، صافي ربح قبل الضرائب بنحو 35.2 مليون جنيه، وشارك في تحقيقه إيرادات تمويلية بنحو 10 ملايين جنيه بنسبة 24% من إيرادات النشاط المستهدفة بنحو 147 مليون جنيه للعام المالي 2024/2025 المتضمن نخو 41.8 مليون جنيه تسوية حكم قضائي متوقع تحصيله، وذلك مقابل صافي ربح قبل الضرائب فعلي عام 2022/2023 بنحو 32.9 مليون جنيه بنسبة 28% من إيرادات النشاط البالغة 117.8 مليون جنيه لنفس العام، ومقابل صافي ربح قبل الضرائب فعلي خلال النصف الأول من عام 2023/2024 بنحو 32.5 مليون جنيه بنسبة 32.8% من إيرادات النشاط الفعلية لنفس الفترة البالغة 71.5 مليون جنيه.