السيطرة على حريق بأحد المنازل وإصابة 13 شخصا فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب باحد المنازل بقرية منسافيس بابوقرقاص في المنيا، واسفر عن اصابة أكثر من 13 شخصا إثر حريق داخل منزل إثر انفجار انبوبة بوتجاز بقرية منسافيس التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق داخل منزل في بقرية منسافيس التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا إثر انفجار أنبوبة بوتجاز.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وافادت التحريات الاولية إصابة أكثر من 13 شخصا إثر انفجار انبوبة بوتجاز.

وتمكنت الحماية المدنية من اخماد الحريق الذي اندلع داخل المنزل.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام ومستشفى أبوقرقاص والمنيا العام لتلقي العلاج اللازم وتحرير محاضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.