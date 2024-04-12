نصائح ضرورية لحماية صحة طفلك فى العيد

كتبت مروة هريدى

يحرص الأطفال خلال أيام العيد على الاستمتاع بالإجازة والتوقف عن المذاكرة لبضع أيام والخروج والتنزه فى الحدائق والمناطق العامة، وفى هذا الشأن، نقدم مجموعة من النصائح للأمهات من أجل حماية الأطفال من أى أضرار خلال عيد الفطر، وفقًا لموقع "Healthline".

نصائح لحماية أطفالهم من أى أضرار خلال العيد

- احم طفلك من الإفراط فى تناول الحلويات والمقرمشات غير الصحية، وبدلًا من ذلك قدمى مقرمشات صحية مثل الترمس والفشار، ولا تتركيه يعتمد بشكل كبير على المقرمشات والحلويات المحفوظة.

- يفضل قيام الأمهات بطهي الطعام فى المنزل والابتعاد عن شراء الوجبات الجاهزة والدسمة لأطفالهم، فإلى جانب أنها غير صحية وغير مضمونة المصدر قد تتسبب أيضًا فى زيادة الوزن للأطفال.

- تحكمى أيضًا فى استهلاك أطفالك للكحك والبسكويت وغيرها من المخبوزات فى العيد، فهى تحتوى على نسبة عالية من السكريات التى تضر صحتهم وأسنانهم.

- حاولى إقناع طفلك بتجنب اللعب بالمفرقعات النارية التى تنتشر عادة فى العيد لما تشتمل عليه من مخاطر، وحاولى إقناعه بشراء لعبة آمنة بدلًا منها.

- اقنعى طفلك بضرورة تناول الوجبات الرئيسية فى البداية قبل تناول أى شكل من أشكال الحلويات والمقرمشات مثل الشيكولاتة وغيرها، حتى يحصل على التغذية الكافية أولا ويشعر بالشبع من تناول الطعام الصحى أثناء الوجبات.