اليوم السابع
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الجمعة، 12 أبريل 2024 02:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع طفلين شقيقين فى حادث تصادم بالشرقية

الجمعة، 12 أبريل 2024 01:28 م
مصرع طفلين شقيقين فى حادث تصادم بالشرقية الطفلين ضحية حادث التصادم
الشرقية فتحية الديب

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لقى طفلان شقيقان مصرعهما؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية المركزى بوصول طفلين شقيقين جثثا هامدة، وذلك اثر وقوع حادث مرورى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفلين التى أودت بحياتهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمركز الإبراهيمية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثتى الطفلين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.







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