مصرع شخص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 11 آخرين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة محملة بمواد كيميائية بأخرى نصف نقل جنوب محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفي 30 يونيو، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 11 شخص وجثة هامدة، إثر حادث تصادم سيارة محملة بمواد كيميائية بسيارة نصف نقل بالقرب من قرية العاشر من رمضان.

وجاءت بيانات الأشخاص الذين أصيبوا فى هذا الحادث كالتالى:

1.زياد محمد مصطفي 7 سنين

كدمات بالجسم

2.سمير محمد مصطفي 4 سنين

اصابة بالركبة اليسرى

3.عادل عبدة عبدالرحمن 54 سنة

إصابة بالراس وانخفاض بضغط الدم

4.نادية مصطفي جمعة 54 سنة

حروق من الدرجة الاولي والثانية متفرقة بالجسم والوجة

5.سميرة محمد احمد 54 سنة

اصابة بالجانب الايمن

6.سمير مصطفي عبدالكريم 44 سنة

حروق بالقدمين والساقين

7.يوسف محمد الحسيني 8 سنين

اصابة بالذراع الايمن والجانب الايسر

8.مصطفي عبدالكريم عوض 64 سنة

اصابة بالراس وجرح قطعي بالجبهة



9.تسابيح عبدالعال محمد 64 سنة

اصابة بالجانب الايمن والفك

10.سعاد عبدالكريم عوض 58 سنة

اصابة بالراس والذراع الايسر والقدم اليسرى

11.نسرين السيد محمد 34 سنة

كدمات شديدة بالجسم

كما استقبلت مشرحة المستشفى، محمد محمد مصطفي - جثة هامدة، وتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.