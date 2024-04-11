إصابة عامل ووالدته بطلق نارى فى مشاجرة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط المشاركين فيها والسلاح المستخدم وتم نقل المصابين في المشاجرة للمستشفى.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين بطلق نارى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بوقوع مشاجرة بين " طرف أول "الحسيني ع ا ا 40 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالكتف الأيسر، ووالدته نجاة ب ع ب 65 سنة ربة منزل مصابه " بطلق ناري بالفخذ الأيمن " وتم نقلهما لمستشفي طما المركزي.

وبين " طرف ثان "أحمد ب ك ب 23 سنة سائق توك توك ونجل عمومته محمد ا ي م 20 سنة سائق توك توك الطرفان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آليه تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته نجم عنه إصابتهما المشار إليها بسبب خلافات الجيرة قيام الأول من الطرف الثاني بركن التوك توك الخاص به أمام منزل الطرف الأول تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.