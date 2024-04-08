إزالة تعديات على الأراضى الزراعية فى المهد خلال حملات بأبو النمرس

كتبت – مرام محمد

شن مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملات تحت إشراف حامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس عن إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في المهد، شملت سور بالبلوك على مساحة 900 متر، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 250 متر بشبرامنت.

وشهدت الحملات إزالة غرفة بالبلوك الأبيض على مساحة 20 متر بناحية نزلة الأشطر، وأعمدة دور أرضي على مساحة 80 متر بناحية قرية ترسا، وأعمدة وحوائط أرضي على مساحة 40 متر بناحية أبو النمرس، وأعمدة وحوائط أرضي على مساحة 60 متر بناحية ترسا، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة 60 متر، وأعمدة دور أرض على مساحة 120 متر بناحية قرية ترسا.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، منبهًا على رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري على المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة، موجهًا بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.