محافظ الغربية يقود حملة مفاجئة للنظافة فى ثان أيام عيد الفطر بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، صباح اليوم ، جولة مفاجئة تفقدية لشوارع المحافظة فى ثان أيام عيد الفطر المبارك ، وذلك للاطمئنان على الانضباط في الشارع، رفع الإشغالات وأعمال النظافة.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد عددا من الشوارع بمدينة المحلة الكبرى، بحضور المحاسب احمد المغاوري رئيس حى ثان المحلة، و أحمد حسين رئيس حي اول المحلة .

وخلال الجولة تابع المحافظ رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد و شدد محافظ الغربية ،على استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع عروس الدلتا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما وجه رحمي بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي والاسواق والملاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة .

وأكد المحافظ أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في المحافظة لإعادة الوجه الحضارى إليها مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.