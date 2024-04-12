كل ما تريد معرفته عن خدمة توصيل المعاش للمسنين بمشروع القانون الجديد

كتبت ندى سليم

ألزم مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى أقره مجلس النواب، الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن.

وأكد مشروع القانون، أن على اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحدد فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.



كما نص القانون على عقوبات فى حال ارتكاب جريمة الإهمال فى حق المسنين، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.