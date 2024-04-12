كحك ورنجة وفسيخ فى العيد.. نصائح لتطهير الجسم من السموم

كتبت فاطمة ياسر

من العادات والطقوس التي يتبعها الكثيرون للاحتفال بعيد الفطر المبارك هى تناول الرنجة والفسيخ وبكل تأكيد الكحك والبسكوت فى أول أيام العيد مع كوب من الشاى بالحليب، ويعتبر وجبة الإفطار، ووجبة الغذاء تكون الرنجة والفسيخ، والعيش والخضراوات من البصل الأخضر والخس والخيار.

ومما لا شك فيه أن هذا الأمر قد يتسبب في تراكم السموم داخل الجسم، لذا يقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة، أبرز النصائح الطبية لتطهير الجسم من السموم لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية بسببها، ومنها..

- تناول الماء بكثرة

تناول الماء بكثرة يعد من الحيل الجيدة لتنظيف وتطهير الجسم، والتخلص من الأملاح المتراكمة داخل الجسم، فيقوم الجسم عند تناول الماء بتحفيز الكلي للتخلص من السموم عن طريق التبول.

- الشاي الأخضر

يعمل على تنقية الجسم من السموم المتراكمة بداخله، ويرجع ذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها تحسن عملية الهضم، وأيضا تنقية الجسم من السموم المتراكمة داخله.

- الزبادى

يعد من الحيل الغذائية الرائعة التى تعمل على تطهير الجسم من السموم، وحمايته من أى مضاعفات، والسبب يرجع إلى احتوائه على مادة البوبيوتيك الذى يحافظ علي التوازن البكتيرى فى تنظيف الأمعاء، والقولون.

- ممارسة الرياضة

من أهم الحيل لتنظيف الجسم من تراكم أى سموم، لأنها تعمل على زيادة تدفق الدم الغنى بالأكسجين إلى باقى أعضاء الجسم، وتزيد من التعرق الذى من دوره طرد أى سموم فى الجسم.