فسحة مجانيه للمواطنين وممارسة رياضة الاسكيت داخل "عروس النيل"

الدقهلية - محمدالحبشي

يبحث المواطنين عن أماكن متعددة للخروج والتنزه المجاني إضافة لممارسة الرياضة من خلالها، وتعرف مصر بطبيعتها الساحرة وجوها المعتدل علي مدار فصول العام، وفي كل مكان من أرض مصر تجد الجمال والمتعة حاضران سويا، وعندما تبحث عن الاستمتاع فعليك بالخروج في شوارع مصر.

وهناك العديد من الأماكن الساحرة داخل كل محافظة من محافظات مصر، وعن محافظة الدقهلية والتي تعرف بـ "عروس النيل"، فهناك أماكن مختلفة تدل علي جمال هذه المحافظة، ويبحث عنها المواطنين، للخروج والتنزه، والإستمتاع بأوقاتهم، وفي مدينة المنصورة تم إنشاء النصب التذكاري، الملاصق لديوان عام محافظة الدقهلية، والذي يعد مكان مجهز للترفيه وإستمتاع المواطنين بأوقاتهم، وممارسة رياضة الاسكيت داخل هذا المكان

و يتميز هذا الميدان بطابع خاص، حيث يتواجد في ميدان المحافظة، والذي يطلق عليه العديد من المسميات مثل "المحافظة، النصر، ام كلثوم"، واثناء تواجدك في النصب التذكاري تجد داخل الميدان مميزات مختلفة، حيث يوجد تمثال الراحلة ام كلثوم والذي يتوسط الميدان، ويكون مقابل للنصب التذكاري



وتم وضع تمثال "أم كلثوم"، داخل تصميم رائع يحيطه مكان دائري، مجهز بالإضاءات الرائعة ومقاعد لجلوس المواطنين والإستمتاع بجوار تمثال سيدة "الغناء العربي"، وتحديدا في اوقات الليل.



وفي المقابل أيضا تجد احدي " الطائرة الحربية" والتي شاركت في نصر أكتوبر عام 1973، والتي كانت من بين الطائرات الحربية الموجودة في "مطار شاوه الحربي" الموجود في محافظة الدقهلية.



لتجد مكان متكامل رائع من داخل النصب التذكاري، والذي تم إنشاءه حديثا، ملاصقا لمبني" ديوان عام محافظة الدقهلية"، والذي اضاف لمسة جمالية رائعة لهذا الميدان العملاق، ويزداد جمالا مع دخول ساعات الليل، وخروج المواطنين للتنزه في هذا المكان، اضافة لممارسة الشباب رياضة الاسكيت داخل النصب التذكاري، ليكون خروجه مجانية مميزه داخل "عروس النيل" مدينة المنصورة.



استمتاع المواطنين داخل النصب التذكاري



النصب التذكاري بجوار المحافطة مكان للترفيه المجاني



جانب من النصب التذكاري الذي يعد متنفس جديد بالمنصورة



جانب من النصب التذكاري



خروج المواطنين للتنزه في النصب التذكاري بالدقهلية



متنفس جديد ومكان لممارسة رياضة الاسكيت بالدقهلية



مكان ترفيهي مجاني بجوار ديوان عام المحافظة



ممارسة الشباب لرياضة الاسكيت داخل النصب