جمصة تستعد لاستقبال زوارها خلال عيد الفطر.. صور

الدقهلية - شريف الديب

تستعد مدينة جمصة التى تطل على ساحل البحر المتوسط التابعة لمحافظة الدقهلية، لاستقبال زوار ومحبي المدينة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وخلال فصل الصيف، وبدأ العمل فى تجمل وتنزين لاستقبال زائريها، علي قدم وساق من خلال أعمال تمهيد وتسوية الرمال بالشواطئ للاستعداد المكبر لموسم الصيف ضمن جهود مجلس المدينة وأجهزته الميدانية (النظافة - التشجير - الحملة الميكانيكية - الشواطئ - تحسين البيئة) تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

وأعلن اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، عن بدأ أعمال تمهيد وتسوية الرمال بجميع الشواطئ وذلك في إطار استعدادات المدينة لرفع كفاءة الشواطئ، لضمان ظهورها بالمظهر الحضاري والسياحي، استعدادا لاستقبال زائري ومحبي ومصطافي المحافظة.

كما وجه بتقليم الأشجار والنخل بنطاق المصيف و15 مايو، ومتابعة أعمال رفع القمامة من المقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومي بقلابشو.

كما أكد على متابعة أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة وصيانتها وتأمينها ضد المخاطر، وكذا متابعة أعمال رفع الإشغالات بالمدينة لتيسير حركة سير المواطنين والانضباط بالمدينة لتظهر فى ابهي صورها

من جانبه أكد برغش إلى استمرار التواجد الميدانى بكافة القطاعات لمتابعة أعمال صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح كافة الأعطال بها وتجديد الأعمدة المتهالكة .

والتشديد على المراجعة الدورية لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة للتعامل الفورى تحقيقاً للصالح العام.



وأشار رئيس المدينة إلى استمرار المتابعة على المعدات وصيانتها بصفه دوريه ومتابعة جميع شوارع نطاق المدينه من حيث النظافه حتى نرتقى بمستوى النظافه ونظهر بالمظهر الحضارى الذي يليق بأهالي المدينة".



جانب من الاعمال (1)



جانب من الاعمال (2)