طوارئ مستشفى سوهاج الجامعى تستقبل 702 حالة وتجرى 110 عمليات جراحية خلال العيد

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج، أن عدد الحالات التي ترددت علي قسم استقبال الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر المبارك حيث بلغت 7-2 حالة وإجراء عدد 110 عملية جراحية ايام الأول والثاني والثالث من أيام العيد، وذلك بناء على التقرير الذى ورد من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، صرح بذلك الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج.

وقال النعماني أنه في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم خدمات علاجية ذات جودة لتقليل قوائم الانتظار ، فإن طوارئ المستشفى الجامعي علي اتم الاستعداد لاستقبال أى حالات طوارئ أو مرضية وعلي مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر سواء للتدخل الجراحي السريع او للعلاج السريري وذلك بالمقرين القديم والجديد، موجهاً شكر مستحق لجميع الكوادر الطبية والهيئات الإدارية لما يبذلونه من جهود مضنية في سبيل إنقاذ الأرواح والحفاظ علي سلامة المرضى.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يحرص على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الفعالية والجودة، مشيراً إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد استقبل 702 حالة طوارئ خلال عطلة العيد، منهم 293 حالة استقبال عام تم حجز 192 حالة منهم، وعدد 409 حالة حوادث تم حجز 168 حالة، موضحاً أنه

وفقاً للمتابعة المستمرة من الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة،يتم تفقد أقسام المستشفى بالكامل خلال عطلة العيد بشكل يومي صباحاً ومساءً، للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه، وأن جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض مستعدة للتعامل الفوري والسريع مع جميع الحالات التي قد تطرأ.

وأضاف الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد ومدير الطوارئ أنه تم إجراء عدد 110 عملية جراحية خلال أول وثاني أيام العيد وذلك تأكيداً على حرص إدارة مستشفيات جامعة سوهاج، علي العناية بمرضى حالات الطوارئ، وتقديم الخدمات العلاجية المجانية طوال فترة إجازة العيد، مؤكدا علي تواجد جميع النواب الاداريين باستمرار خلال تلك الفترة.

جدير بالذكر أن عدد أسرة العناية المركزة والمتوسطة بلغت 105 أسرة بنسبة إشغال 100%، بينما بلغ عدد أسرة العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة 25 سرير، منهم نسبة أشغال 23 حالة فقط.