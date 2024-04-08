طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يوزعون 2000 كرتونة رمضانية بقرى المحافظة.. صور

سوهاج ـ محمود مقبول

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، المبادرة المجتمعية "طلاب الخير" بتوزيع 2000 كرتونة رمضانية على الأسر الاولى بالرعاية بالمحافظة، وذلك بحضور كل من، الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد عبدالهادى مدير مكتب محافظ الإقليم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات.

وأكد الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين، وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم، مضيفاً أن الجامعة تحرص على تفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم على الانخراط لتعزيز صورة التكافل الاجتماعى، وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى، مشيداً بدور أسرة طلاب من أجل مصر وتنوع أنشطتها ومشاركتها الفعالة فى كافة المناسبات القومية والاجتماعية والدينية.

وأوضح الدكتور علاء غالب، أن المبادرة المجتمعية التى تنظمها الأسرة تحت شعار "طلاب الخير"، تهدف إلى توزيع كراتين رمضان على الأسر الاولى بالرعاية من أبناء محافظة سوهاج، وتوفير أهم السلع الغذائية الأساسية لهم، لافتاً إلى أن التبرعات تمت بالجهود الذاتية، حيث تم تجهيز 2000 كرتونة رمضانية، مقدماً الشكر لجميع الطلاب على تحملهم المسئولية، ومشاركاتهم المتميزة فى كافة الأنشطة، وتفاعلهم المستمر والايجابى.



الطلاب أثناء التعبئة



تعبئة وتجهيز



صورة تذكارية لطلاب من اجل مصر



طلاب الخير



عملية التوزيع والتجهيز



عملية تجهيز الكراتين



كراتين لدعم الأسر



مكونات الكراتين من السلع



