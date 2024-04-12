صندوق النقد الدولى يعلن فوز كريستالينا جورجيفا بولاية ثانية لمدة 5 سنوات

وكالات

أعلن صندوق النقد الدولى اليوم فوز مديرته كريستالينا جورجيفا بولاية ثانية لمدة 5 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.

يذكرأن، فى 3 أبريل الجارى أغلق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى باب الترشيح على منصب المدير العام للصندوق، وتبقى المرشحة الوحيدة على المنصب هى المديرة الحالية كريستالينا جورجييفا.



وبحسب بيان صحفى أصدره منسقا المجلس التنفيذى، أفونسو بيفيلاكوا وعبد الله بن زارة، وورد على الموقع الرسمى للصندوق، "انتهت مدة تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام القادم فى يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2024 وكانت السيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام الحالى، هى المرشح الوحيد".



وتابع البيان أن " المجلس التنفيذى سيبدأ إجراءاته فى هذا الصدد وفقا للعملية الموضحة فى القرار الصادر فى 13 مارس 2024، بما فى ذلك عقد اجتماعات بين كريستالينا جورجييفا والمديرين التنفيذيين ويستهدف المجلس استكمال عملية الاختيار فى أسرع وقت ممكن، وبحد أقصى نهاية أبريل الجارى".