اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2024 10:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

صندوق النقد الدولى يعلن فوز كريستالينا جورجيفا بولاية ثانية لمدة 5 سنوات

الجمعة، 12 أبريل 2024 10:21 م
صندوق النقد الدولى يعلن فوز كريستالينا جورجيفا بولاية ثانية لمدة 5 سنوات كريستالينا جورجيفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن صندوق النقد الدولى اليوم فوز مديرته كريستالينا جورجيفا بولاية ثانية لمدة 5 سنوات، حسبما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.

يذكرأن، فى 3 أبريل الجارى أغلق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى باب الترشيح على منصب المدير العام للصندوق، وتبقى المرشحة الوحيدة على المنصب هى المديرة الحالية كريستالينا جورجييفا.


وبحسب بيان صحفى أصدره منسقا المجلس التنفيذى، أفونسو بيفيلاكوا وعبد الله بن زارة، وورد على الموقع الرسمى للصندوق، "انتهت مدة تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام القادم فى يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2024 وكانت السيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام الحالى، هى المرشح الوحيد".


وتابع البيان أن " المجلس التنفيذى سيبدأ إجراءاته فى هذا الصدد وفقا للعملية الموضحة فى القرار الصادر فى 13 مارس 2024، بما فى ذلك عقد اجتماعات بين كريستالينا جورجييفا والمديرين التنفيذيين ويستهدف المجلس استكمال عملية الاختيار فى أسرع وقت ممكن، وبحد أقصى نهاية أبريل الجارى".







كريستالينا جورجيفا

صندوق النقد الدولى

صندوق النقد

اليوم السابع بلس

مدير صندوق النقد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة