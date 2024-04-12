شهر التوعية بسرطان الفم.. تعرف على الخرافات الشائعة حول المرض

كتبت فاطمة ياسر

يعد سرطان الفم أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا فى العالم، حيث يتطور عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية داخل بطانة أجزاء مختلفة من الفم بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتتأثر اللثة أو اللسان أو أرضية الفم أو الشفاه.

وهناك العديد من الخرافات حول سرطان الفم، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع healthshots.

خرافات حول سرطان الفم

الخرافة.. المدخنون فقط هم من يصابون بسرطان الفم

الحقيقة.. صحيح أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم، لكن غير المدخنين يمكن أن يصابوا أيضًا بسرطان الفم، كما يقول الخبير، ويعد استهلاك الكحول وعدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) والتعرض لأشعة الشمس من العوامل المساهمة المحتملة.

الخرافة.. كبار السن فقط هم من يصابون بسرطان الفم

الحقيقة.. فى حين أن العمر هو أحد عوامل الخطر، إلا أن الأشخاص الأصغر سنًا يمكن أن يصابوا أيضًا بسرطان الفم، خاصة بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمى البشرى وعوامل الخطر مثل التدخين ومضغ التبغ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 ونشرت في المجلة الإيرانية للصحة العامة، وجد أن فرصة الإصابة بسرطان الفم بين المرضى الإيجابيين لفيروس الورم الحليمي البشري أعلى من تلك الموجودة لدى المرضى السلبيين لفيروس الورم الحليمي البشري.

الخرافة.. سرطان الفم أمر نادر الحدوث

الحقيقة.. سرطان الفم شائع جدًا فى جميع أنحاء العالم، ويوجد في الهند أكبر عدد من الحالات المتعلقة بسرطان الفم، وثلث العبء الإجمالي للمرض على مستوى العالم، وفقًا لبحث نُشر عام 2020 في مجلة Sensors International.

الخرافة.. سرطان الفم ليس مميتًا

الحقيقة.. يمكن أن يكون سرطان الفم مهددًا للحياة إذا لم يتم اكتشافه مبكرًا وعلاجه فى الوقت المناسب، فهو لا يؤثر على فمك فقط، بل لديه القدرة على الانتشار إلى مناطق أخرى من الجسم.