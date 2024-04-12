اليوم السابع
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سلوفينيا تعلن تأييدها لعضوية فلسطين فى الأمم المتحدة

الجمعة، 12 أبريل 2024 02:05 ص
سلوفينيا تعلن تأييدها لعضوية فلسطين فى الأمم المتحدة سلوفينيا - أرشيفية
وكالات

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أعلنت سلوفينيا أنها ستؤيد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة في أثناء انعقاد مجلس الأمن الدولى حول هذا الموضوع.

وقال فويكو فولك، سكرتير الدولة لشؤون الأمن القومى والدولى في مكتب رئيس الوزراء، الخميس، إن "سلوفينيا سوية مع فرنسا ومالطا ستؤيد هذا القرار الذي تقره جمهوريتنا".

وأضاف فولك: "نعتقد أن لفلسطين الحق في أن يكون لها مقعد في الأمم المتحدة، ومن حقها أن يكون لها صوت في المنظمة".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا قد أعلن يوم 8 أبريل الجاري أن طلب فلسطين الحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة ستدرسه اللجنة المختصة بمجلس الأمن الدولي خلال أيام.

وتجدر الإشارة إلى أن فلسطين تتمتع بصفة العضو المراقب في الأمم المتحدة. وفي أبريل وجهت طلبا لدراسة منحها العضوية الدائمة في المنظمة.







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