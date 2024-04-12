خارجية الهند تناشد رعاياها فى إيران وإسرائيل مراعاة الاحتياطات اللازمة لسلامتهم

كتب محمد شعلان

ناشدت وزارة الخارجية الهندية رعاياها الهنود في إيران وإسرائيل مراعاة الاحتياطات اللازمة لسلامتهم وتقليص تحركاتهم للحد الأدنى، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كانت إيران قد هددت علنا بالرد على الهجوم الذى استهدف مبانى تابعة لها فى العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضى.

وذكرت وكالة بلومبرج، نقلا عن تقارير استخباراتية أمريكية، إن الولايات المتحدة وحلفائها توقعوا أن الهجوم الإيرانى على إسرائيل سيكون وشيكا، إلا أن وول ستريت نقلت عن المصدر قوله إن الهجوم سيكون داخل حدود إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مستشار لدى الحرس الثورى، قوله إن القوة تواصلت مع المرشد الأعلى للحرس الثورى آية الله خامنئى بشأن خيارات استهداف المصالح الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى مقربة من الحرس الثورى نشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو لهجمات متصورة على مطار حيفا فى شمال إسرائيل، أو مفاعل ديمونة فى الجنوب.