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حزب الله: استهدفنا مدفعية الاحتلال الإسرائيلى فى الزاعورة بالجولان المحتل

الجمعة، 12 أبريل 2024 07:37 م
حزب الله: استهدفنا مدفعية الاحتلال الإسرائيلى فى الزاعورة بالجولان المحتل صواريخ
كتب محمد شرقاوى

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أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة بالجولان المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما دوت صافرات الإنذار فى بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى وسماع دوى انفجارات.







حزب الله

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اليوم السابع بلس




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