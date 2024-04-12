اليوم السابع
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الجمعة، 12 أبريل 2024 05:20 م
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حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة الإتجار فى الأسلحة النارية

الجمعة، 12 أبريل 2024 05:00 م
حبس 3 أشخاص 4 أيام بتهمة الإتجار فى الأسلحة النارية حبس ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت جهات التحقيق حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة النارية بالمرج.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى وقت سابق من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم 6 بندقية آلية، 6 خزينة لذات السلاح، من الطلقات النارية لذات العيار، واعترف المتهمين بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

وفيما حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وكما نصت المادة: يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3".







الاتجار في الأسلحة النارية

أسلحة نارية

عقوبة الاتجار في الاسلحة




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