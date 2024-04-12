اليوم السابع
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حبس مالك عقار و4 أخرين 4 أيام لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار بالجيزة

الجمعة، 12 أبريل 2024 01:04 م
حبس مالك عقار و4 أخرين 4 أيام لاتهامهم بالتنقيب عن الأثار بالجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامه بالجيزة، حبس مالك عقار و4 أخرين لاتهامهم  بالتنقيب عن الاثار بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع تنقيب مماثلة من عدمه للوقوف على ملابسات الجريمة .

نجحت الداخلية في ضبط 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بالجيزة، وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك عقار بدائرة قسم شرطة الوراق ، و4 أخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار ملك الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وعثر بداخل العقار على حفرة "قطرها متر ونصف وعمق 3 أمتار" ، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بما سبق .
 







التنقيب عن الاثار

امن الجيزة

النيابة العامة

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