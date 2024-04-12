بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم مركبتى توك توك غرب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 6 أشخاص، صباح اليوم، الجمعة، فى حادث تصادم مركبتين "توك توك" بقرية غرب أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم مركبتين "توك توك" بقرية غرب أسوان نجع بسيون، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم لمستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة: "عمرو محمد عبد الرازق، 17 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، عبد الرحمن محمد عز الدين، 17 سنة، كسر مضاعف بالساق الأيسر والذراع الأيسر، مريم عبد الكريم محمد، 19 سنة، كدمات وسحجات متفرقة، نور محمد نور، 15 سنة، اشتباه كسر بالضلوع، فاطمة رضا مصطفى، 16 سنة، اشتباه كسر بالساق الأيسر، زينب محمود عبد الله، 16 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن".