الخارجية المكسيكية: سنسعى لتعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة

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أكدت المكسيك أنها ستسعى لتعليق عضوية الإكوادور بالأمم المتحدة ما لم تقدم الأخيرة اعتذارا عن اقتحام السفارة المكسيكية في كيتو.



وقالت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا إيبارا - حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الجمعة "تسعى المكسيك إلى تعليق عضوية الإكوادور بالأمم المتحدة حتى إصدار اعتذار علني يعترف بانتهاك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بغرض ضمان التعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالدولة المكسيكية ومواطنيها".



كانت القوات الأمنية في الإكوادور اقتحمت السفارة المكسيكية في كيتو في الخامس من أبريل الجاري وألقت القبض على خورخي جلاس نائب الرئيس الإكوادوري السابق المطلوب في تهم فساد والذي كان يحتمي في السفارة المكسيكية منذ ديسمبر الماضي ساعيا للحصول على لجوء سياسي.



وطلبت المكسيك من المحكمة العدل الدولية باتخاذ إجراء طارئ لحماية مسؤوليها وقطعت العلاقات مع الإكوادور.