البيت الأبيض: نواصل الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

كتب محمد شعلان

أكد البيت الأبيض أن واشنطن تواصل الضغط على إسرائيل لبذل مزيد من الجهد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والولايات المتحدة لا تزال تنتظر ردا من حماس حول الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة، وفق ما نقلت القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.