الاتحاد الدولى للصحفيين: الاحتـلال يستهدف الصحفيين فى غزة بشكل متعمد

كتب محمد شرقاوى

قال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين لـ القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتـلال يستهدف الصحفيين في قطاع غزة بشكل متعمد، مضيفا أن جيش الاحتلال يسعى إلى منع وصول الحقائق عن غزة عبر استهداف الصحفيين في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة بأنه أجري العديد من التحقيقات بشأن الأوضاع الجارية في قطاع غزة، مضيفا : "محكمتا العدل والجنائية الدوليتان لديهما الحق والمسؤولية في الوصول إلى مرتكبي عمليات الاستهداف بحق الصحفيين في قطاع غزة".

وتابع أننا قدمنا عددا من الشكاوى إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين بشأن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف الصحفيين في غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.