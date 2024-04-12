اعرف ازاى تحقق أرباحا من شركة الكهرباء بنظام صافى القياس

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن نظام صافى القياس الذى يستخدم لمن لديهم خلايا شمسية لإنتاج الكهرباء أعلى أسطح المنازل أو المستشفيات أو الشركات أو غيرها ، حيث يتم ترحيل الطاقه الزائده للشهر المقبل وان زادت مره اخرى يتم ترحيلها للشهر الذي يليه وهكذا حتى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادي يتم عمل مقاصة واحتساب اية طاقة زائده منتجة من المحطه ويتم تصديرها على شبكة توزيع الكهرباء واصدار شيك بنكي بقيمة تلك الطاقة للمشترك ، وفيما يلى كل المعلومات الخاصة بنظام صافى القياس:

1 - تقديم طلب لشركة الكهرباء لتوصيل وحدة الخلايا الشمسية بالشبكة الرئيسية.

2 - تركيب عداد لقياس الاستهلاك والإنتاج بنظام "صافى القياس" بواسطة شركة توزيع / نقل الكهرباء المختصة حيث يسمح للمشترك بتركيب وتوصيل محطة خلايا شمسية بنظام صافى القياس بقدرة لا تتعدى 20 م.و للمحطة الواحدة على ان يتحمل المشترك تكلفة هذا العداد وتتم المحاسبة الشهرية عن الاستهلاك على أساس صافى الطاقة المشتراه (NetMetering).

3 - محاسبة شركة توزيع الكهرباء فى نهاية كل شهر على صافى الربح ويتم محاسبته طبقا للشرائح المقابلة لصافى الاستهلاك، وفى حالة تكرار وجود فائض بعد التسوية يتم اضافة هذا الفائض لرصيد المشترك للشهور التالية من السنة.

4 - فى حالة وجود رصيد للمشترك فى نهاية العام المالى بعد عمل التسوية لاستهلاكه فى نهاية شهر يونيو من كل عام ميلادى، تقوم شركة التوزيع / النقل بشراء هذا الفائض بسعر يكافئ متوسط تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة طبقاً لأخر تقرير لتكلفة الخدمة الذى يصدر عن الجهاز (71.4 قرش /ك.و.س للعام 2017/2018)، على ان يتم تحديث السعر بشكل سنوى لكل من المشروعات القائمة والمشروعات الجديدة بالتزامن مع تحديث تكلفة الإنتاج طبقاً لتقرير تكلفة الخدمة الذى يصدر عن الجهاز بشكل سنوي.

5 – يصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شهادات المصدر للطاقة للمشترك وذلك بإصدار شهادة واحدة لكل م.و.س بشرط ألا يقل إنتاج المشترك من الطاقة الشمسية خلال شهر عن (1) م.و.س، وتهدف الشهادة –عن طريق إعلام المستهلك النهائى بمصدر الطاقة المستهلكة – إلى تحفيز استهلاك الطاقة المنتجة من مصادر متجددة عن طريق بيع وشراء هذه الشهادات.

6- يمكن التعرف على القواعد المنظمة لبيع الكهرباء لشركة الكهرباء من خلال الكتاب الدورى على الموقع الرسمى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك.

وفيما يلى رسوم الحصول على شهادة تأهيل لمحطات الطاقة الشمسية :

1- برونزي (حتي 50 ك.وات) مبلغ وقدره 5000 جنيه (فقط خمسة الاف جنيه لاغير).

2- فضي (حتي 500 ك.وات) مبلغ وقدره 10000 جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لاغير).

3- ذهبي (حتي 3 م.وات) مبلغ وقدره 20000 جنيه (فقط عشرون الف جنيه لاغير).

4- بلاتيني (اكبرمن 3 م.وات) مبلغ وقدره 30000 جنيه (فقط ثلاثون الف جنيه لاغير)

5- جميع الاسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.



